Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor 2018'de Ünlüler'den Gönüllüler takımına kendi isteğiyle geçen Nagihan ihanet ile suçlandı. Dün akşam ada konseyinde ise kriz devam etti. Acun Ilıcalı, Nagihan'ın Gönüllüler takımına geçmesinin ardından Ünlüler'den Sema'ya gözlem yapması için söz hakkı tanıdı. Sema'nın Nagihan için sarf ettiği sözler gerginliği arttırdı.

SEMA'DAN NAGİHAN'A SERT SÖZLER

Ünlüler takımında yarışan Sema, Nagihan'ın takım değiştirmesiyle ilgili sert sözlerde bulundu: Hepimiz bunun çok erken olduğunu düşünüyorum. Bugün kabul edemediğimiz tek şey şu ki, Nagihan'ın "Bana fırsat verilmedi" deyip suçlayarak gitmesi. Yoksa başımızın üstünde yeri vardı.

Gerginliğin, Türkiye Romanya maçında Nagihan'ın oynamamasıyla başladığını söyleyen Sema sözlerine şöyle devam etti; Ben bu sapan oyunlarında bütün sembollerimi Damla'ya verdim. Başarısızım geri çekiliyorum dedi." Yaklaşık bir buçuk aydır beraberiz sadece ben ve takımımda öyle beklemiştir. Ben buraya All Star olarak geldim ve bu bir dokunulmazlık oyunu. Bugün takımıma son görevimi yapayım sonra beni alın" demesiydi tek beklentimiz budur.

ACUN ILICALI'DAN ÜNLÜLERE TEPKİ: NAGİHAN'I SUÇLADINIZ

İki parantez açalım. Nagihan gittikten sonra konuşmalarınızı dinledim.Konuşmalarınızda sahradan başlayan seninle devam eden birkaç kişinin daha Nagihan'ın siz de olduğu dönem suçluyacı ifadeler duydum. "Kendisini çok övüyordu, istatistik yapıyordu" demediniz mi? Siz rahatsızlığınızı dile getiriyordunuz. Ben takım içerisinde bir Nagihan sevgisi göremedim. Devamlı suçladınız. Benim gözlemim, Nagihan'ın böyle bir bakış açısını orada hissetmiş olması çok normal. Nagihan'ın gönüller takımına geçmesi, kafasına göre olmamıştır. Hakan'ın sakatlığı var, Melih'i kaybettiler böyle bir durumda Nagihan'ın talebi olduğu için uygun gördük. Survivor'da takım değiştirmek en normal olaydır. Ha bu arada Nagihan Gönüllüler takımına geçtiği zaman, "Hiç problem yok" dediniz hepiniz. Bunlar da kayıtlar var.