Yayınlandığı her sene herkesin tutkun olduğu Survivor'da sürpriz gelişme yaşandı. Acun sosyal medyadan All Star ve Gönüllüler takımına Survivor'a 4 yeni isim dahil oluyor. Peş peşe sakatlıklar nedeniyle önce Ecem sonra Melih diskalifiye oldu. Peki Survivor'a katılan 4 yeni isim kim? 2 si Gönüllülere ikisi All Star takımında yer alacak. Peki hangisi hangi takımda olacak büyük bir merak konusu. Yeni yarışmacılar kimler?

SURVİVOR'A 4 YENİ İSİM DAHİL OLUYOR

Efsane yarışma Survivor'ın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, resmi Instagram hesabından 4 yeni ismin Survivor'a katıldığını duyurdu. Yeni katılan yarışmacıların 2'si Ünlüler, 2'si ise Gönüllüler takımında mücadele edecek. Ilıcalı, yaptığı açıklamada: "All Star ve Gönüllüler takımına katılan yeni yarışmacılarımıza başarılar diliyorum." dedi.

SURVIVOR'A KATILAN 4 YENİ İSİM KİM?



Survivor 2018'de Acun Ilıcalı'nın açıkladığı yeni yarışmacıların isimleri ve yarışacakları takımlar ise şöyle:



All Star: Elif Şadoğlu ve Yiğit Dikmen

Gönüllüler: Mustafa Kemal Kurt ve Batuhan Buğra Eruygun

YENİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Yiğit Dikmen ve Elif Şadoğlu Survivor All Star'da



Geçen sezon yarışmacılarında ntanıdığımız Yiğit Dikmen ve Elif Şadoğlu artık Survivor'da.

Elif Şadoğlu başarılı bir oyuncuydu



Survivor 2017'nin başarılı ismi Elif Şadoğlu geçen dönem göz dolduran bir performans sergilemişti.

YİĞİT İLE TURABİ'NİN YILDIZLARI HİÇ BARIŞMADI

Turabi Çamkıran'ın ilk Survivor'ında yarışan Yiğit Dikmen'in yeniden Survivor'a katıldı. Yarışma boyunca, Turabi ile yıldızı hiç barışmamıştı.

YİĞİT DİKMEN KİMDİR?



2015 yılının yeni dizilerinden Fox Tv ekranlarında yayınlanacak olan Şehrin Melekleri dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştirecek olan Yiğit Dikmen daha önce 2014 yılında Survivor yarışmasına katılmış ve yarışmada 4. olmuştur. 1987 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Yiğit Dikmen uzun süre amatör olarak futbol oynamıştır. 2011 senesinden beri Crossfit ile ilgilenen Yiğit Dikmen Türkiye’nin ilk Crossfit’cilerindendir ve antrenörlük yapmayı düşünmektedir.

ELİF ŞADOĞLU KİMDİR?



Survivor 2017 gönüllüler takımının favori olan ve dikkatleri üzerine çekmeyi başaran yarışmacılarından. 1992 yılında doğan Elif Şadoğlu, İstanbul’da yaşamaktadır. Bugüne kadar katılım gösterdiği 184 yarışmadan 105 galibiyet 79 mağlubiyet gibi bir performans gösteren Elif Şadoğlu’nun istatistikleri de ne kadar iddialı bir Survivor yarışmacısı olduğunu kanıtlar nitelikte.

Survivor 2017’ye katılmadan önce İstanbul Ataşehir’de bir spor merkezinde Fitness eğitmeni olarak çalışan Elif Şadoğlu, 2014, 2015 ve 2016 Türkiye Fitness Şampiyonluğu ve 2014 yılında TVG Fitness şampiyonlukları yaşama başarısı gösterdi.

MUSTAFA KEMAL KURT KİMDİR?

Mustafa Kemal Kurt Crossfit L1 Antrenörüdür. Mustafa Kemal Kurt aynı zamanda rugby oyuncusudur. Bulgaristan Avrupa Rugby Şampiyonası katılmıştır.

BATUHAN BUĞRA ERUYGUN KİMDİR?

1991 yılında dünyaya gelen Batuhan Buğra Eruygun Türk Atlet’tir. Engelli koşularda yarışmakta, Fenerbahçe Spor Kulübünün lisanslı Milli Atlet sporcudusudur.

2013 yılında 7.98’lik süre ile 60 metre engelli Türkiye Salon rekorunun sahibidir. 60 metre engeli 8 saniyenin altında koşan ilk milli atlet olarak rekorlar kitabına ismini yazdıran isimdir.

Yine aynı sene Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından doping kullandığı gerekçesi ile iki sene men edilmiştir.

2015 yılında Testis kanseri teşhisi konulan Milli Atlet uzun bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşmuş ve spor yaşantısına kaldığı yerden devam etmiştir. Günümüzde en son Survivor yarışmasına katılacak isimler arasında gösterilen Batuhan Buğra Eruygun İstanbul doğumludur. Boğa burcudur.