Limon Film’in yapımcılığını üstlendiği filmde Fulya Zenginer’e Ekin Mert Daymaz eşlik ediyor. Filmde Selen karakterine hayat veren Zenginer “İlk defa romantik komedi filminde oynayacağım. Bu beni ayrıca heyecanlandırıyor” dedi.
Fulya Zenginer bu sefer güldürecek
13.03.2018 - 02:18 | Son Güncelleme: 13.03.2018 - 02:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Oyuncu Fulya Zenginer, yeni televizyon filmi Miras Yedi için kamera önüne geçti.
Etiketler : fulya zenginer,
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