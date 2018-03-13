Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Limon Film’in yapımcılığını üstlendiği filmde Fulya Zenginer’e Ekin Mert Daymaz eşlik ediyor. Filmde Selen karakterine hayat veren Zenginer “İlk defa romantik komedi filminde oynayacağım. Bu beni ayrıca heyecanlandırıyor” dedi.