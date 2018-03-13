Daha önce ‘Hayat Sırları’nda yer alan Ecem Erkek, dizinin sezon finali yapmasının hemen ardından “Güldür Güldür Show”da ekranlara geldi. Kadroya dâhil olan oyuncu, sempatikliği ve oyunculuktaki iddiasıyla başarılı bir performans sergiledi.
Güldür Güldür’e sürpriz isim
13.03.2018 - 02:20 | Son Güncelleme: 13.03.2018 - 02:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Oyuncu Ecem Erkek, “Güldür Güldür”ün kadrosuna katıldı.
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549849 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/549849.aspx
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