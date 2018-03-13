Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Daha önce ‘Hayat Sırları’nda yer alan Ecem Erkek, dizinin sezon finali yapmasının hemen ardından “Güldür Güldür Show”da ekranlara geldi. Kadroya dâhil olan oyuncu, sempatikliği ve oyunculuktaki iddiasıyla başarılı bir performans sergiledi.