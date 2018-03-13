Uzun süredir poligonda atış talimleri yapan ve son derece başarılı olan sanatçı, polis karakterine bürünebilmek için sıkı çalışıyor. Ünlü oyuncu, atış eğitiminin yanı sıra, karakterinin psikolojisini izleyiciye doğru yansıtabilmek için emekli bir kadın komiser danışmanlığında rolüne hazırlandı. Dere, böylece polislik mesleğinin ayrıntılarını iyice öğrenme şansı buldu. Ay Yapım’ın yeni dijital dizisi 17 Mart’ta başlıyor.
Polis Nevra
13.03.2018 - 02:24 | Son Güncelleme: 13.03.2018 - 02:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şahsiyet isimli yeni dizide cinayet büro polisi Nevra’yı canlandıran Cansu Dere, rolüne hazırlık için silah eğitimi aldı.
Etiketler : cansu dere,polis nevra,
549850 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/549850.aspx
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