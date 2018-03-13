Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uzun süredir poligonda atış talimleri yapan ve son derece başarılı olan sanatçı, polis karakterine bürünebilmek için sıkı çalışıyor. Ünlü oyuncu, atış eğitiminin yanı sıra, karakterinin psikolojisini izleyiciye doğru yansıtabilmek için emekli bir kadın komiser danışmanlığında rolüne hazırlandı. Dere, böylece polislik mesleğinin ayrıntılarını iyice öğrenme şansı buldu. Ay Yapım’ın yeni dijital dizisi 17 Mart’ta başlıyor.