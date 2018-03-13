Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk albümünü “Senden Sonra Ben”i 2000 yılında, ikinci çalışması “Aşk Ne Demek Bilen Var mı?” isimli albümü 2011’de çıkaran Kaya, son olarak 2015’te “Kalakaldım” ile sevenlerinin karşısına çıktı. 2016’da En İyi Fantezi - Halk Müziği ödülünü aldı. Şimdilerde konserden konsere koşan ünlü şarkıcı, Çekmeköy 2023 dergisine röportaj verdi. Serkan Kaya, hayata bakış açısını sevenleriyle paşlaştı...

Eşim ve 2 erkek çocuğumla birlikte güzel bir aileyiz. İş hayatımdaki disiplin aile hayatımda da devam ediyor.

Bu dünyadaki tek ve gerçek servet ailedir. Paradan, şan ve şöhretten daha önemlidir. Unutmayın, bu dünyada sırtınızı her zaman dayayabileceğiniz tek dağ ailenizdir.

Müziği ün, şan, şöhret için yapmıyorum. Bütün ülkede şarkılarımın bilinmesi, sevilmesi en büyük isteğimdi.

Kibri yenmenin en basit yolu, şöhretin gelip geçici ve en önemlisi bir imtihan olduğunu bilmek.

Şöhret denen ateşten gömleğin ağırlığını taşıyamayan, şımaran ve had çizgisini aşan insanları gördükçe onlar adına maalesef üzülüyor ve utanıyorum.

Eğer müzisyen olmasaydım Sivas’taki ailemle ticaretle uğraşırdım. Başarılı bir iş adamı olabileceğime inanıyorum.