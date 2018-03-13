Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Argan yağlı yeni Head&Shoulders Supreme’in reklam filmi için tavana asılan bir kurdeleyle yaptığı gösteriyle içindeki dans tutkusunu gözler önüne seren Sarıkaya, gerçekleştirmek istediği tatil planını anlattı. Sarıkaya, “Kamboçya, Vietnam ve Meksika gibi hiç görmediğim yerlere gitmek, yeni keşifler yapmak istiyorum” dedi.