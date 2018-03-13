Argan yağlı yeni Head&Shoulders Supreme’in reklam filmi için tavana asılan bir kurdeleyle yaptığı gösteriyle içindeki dans tutkusunu gözler önüne seren Sarıkaya, gerçekleştirmek istediği tatil planını anlattı. Sarıkaya, “Kamboçya, Vietnam ve Meksika gibi hiç görmediğim yerlere gitmek, yeni keşifler yapmak istiyorum” dedi.
Serenay Sarıkaya dansıyla şaşırtacak
13.03.2018 - 02:26 | Son Güncelleme: 13.03.2018 - 02:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rol aldığı dizi final yapan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, yeni reklam filminde izleyenleri şaşırtacak.
Etiketler : Serenay Sarıkaya,
549852 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/549852.aspx
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