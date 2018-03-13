Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fragmanla birlikte filmde birbirinden ünlü isimlerin rol aldığı ortaya çıktı. İlk çevrilen Gerçek Kesit’te “Sarı Bıyık” olarak ünlenen Cahit Kaşıkçılar’a ünlülerden büyük destek geldi. Erkan Kolçak Köstendil, Hazar Ergüçlü, Mehmet Erdem, Metin Üstündağ, Meriç Aral, Öner Erkan, Sadi Celil Cengiz, Serkan Keskin, Türkü Turan, Umut Kurt, Zeynep Çamcı gibi isimler konuk oyuncu oldu. Film, 23 Mart’ta vizyona girecek.