Fragmanla birlikte filmde birbirinden ünlü isimlerin rol aldığı ortaya çıktı. İlk çevrilen Gerçek Kesit’te “Sarı Bıyık” olarak ünlenen Cahit Kaşıkçılar’a ünlülerden büyük destek geldi. Erkan Kolçak Köstendil, Hazar Ergüçlü, Mehmet Erdem, Metin Üstündağ, Meriç Aral, Öner Erkan, Sadi Celil Cengiz, Serkan Keskin, Türkü Turan, Umut Kurt, Zeynep Çamcı gibi isimler konuk oyuncu oldu. Film, 23 Mart’ta vizyona girecek.
‘Sarı Bıyık’a büyük destek
13.03.2018 - 02:28 | Son Güncelleme: 13.03.2018 - 02:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Onur Ünlü’nün yönetmenliğini üstlendiği “Gerçek Kesit: Manyak”ın fragmanı yayınlandı.
Etiketler : sarı bıyık,gerçek kesit,
549853 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/549853.aspx
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