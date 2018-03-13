Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üstlendiği Arda Turan ve Aslıhan Doğan'ın nikahının detayları ortaya çıktı. Erdoğan'ın ünlü çifte 2 bilezik taktığı öğrenildi.

ERDOĞAN NİKAH ŞAHİDİ OLDU

Nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üstlendiği Arda Turan'ın nikahının Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı dolayısıyla 'sade' gerçekleştirildiği ifade edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, sivil plakalı bir araçla geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın kıydığı nikahta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arda Turan'ın nikah şahidi oldu.

ERDOĞAN ÇİFTİ BİLEZİK TAKTI

Nikah kıyıldıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, geline bilezik taktı.

SAYILI KİŞİ KATILDI

Nikah törenine başta Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan ve çok yakın akrabaları olmak üzere; Başakşehir Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ, Abdullah Avcı, Emre Belözoğlu, Sarıhan Gusto'nun sahibi Cemal Sarıhan katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz Çubuklu'daki Vadi Konakları'nda yapılan törende, 21.00-23.00 saatleri arasında bulundu. Nikah kıyılmadan önce çaylar içildi. Konuklara su böreği ve zeytinyağlılardan oluşan bir mönü ikram edildi.

"HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ"

Zeytin Dalı Operasyonu nedeniyle özellikle çok sade olmasına dikkat edilen nikah töreninde müzik çalınmadı, düğün pastası kesilmedi. Doğan'a, nikah kıyılırken, yakın arkadaşı Mina Başaran'ın hayatını uçak kazasında kaybettiği söylenmedi. Nikah sonrasında Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşan Arda Turan, "Bizim için dua eden ve tebrik eden herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

SOYADINI DEĞİŞTİRDİ

Aslıhan Doğan yeni bir Instagram hesabı açıp adına 'Aslıhan Doğan Turan' yazdı. Aslıhan'ın bu kadar hızlı bir şekilde soyadında değişiklik yapması takipçilerini şaşırttı.