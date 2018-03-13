Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Reyting yarışının kıran kırana yaşandığı pazartesi gecesinde zirvenin sahibi belli oldu. Peki 12 Mart reytinglerinde birinci kim? Söz dizisi kaçıncı sırada..

Kıran kırana geçen reyting savaşında Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur, pazartesi gecesinin birincisi oldu.

SÖZ İKİNCİ OLDU

Star TV'de yayınlanan Söz dizisi, Çukur başlamadan önce pazartesi günleri her hafta birinci oluyordu. Söz, Çukur'u bu hafta da geçemeyip ikinci sırada yer aldı. Survivor ise 3. oldu.

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