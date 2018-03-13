Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Panorama'ya katılan Acun Ilıcalı, Survivor'a ilişkin açıklamalarda bulundu. Acun, Gönüllüler'e sonrada dahil olup hemen elenen Emre ile ilgili bombayı patlattı.

"BİR DAHA Kİ SEZONLARDA EMRE OLACAK"

Survivor 2018'in Gönüllüler takımına sonradan dahil olan Emre Durak, çok az süre kalmasına rağmen dikkatleri üzerine çekmişti. Kertenkele yiyip ağaçlara çıkan Emre ilk haftalardan elenince Acun Ilıcalı çok üzüldü. Kısa süre kaldığı için Survivor'da şans bulamayan Emre için Acun "Bir kez daha Emre'ye şans tanıyacağım." dedi.

EMRE DURAK KİMDİR?

Survivor All Star yarışmasına sonradan dahil olan Emre Durak Eskişehir Anadolu Üniversitesi Spor Bilimleri bölümü mezunudur.

Dublörlük yaptığını belirten Emre Durak ayrıca doğa sporları ile ilgilenmektedir. Sıkça doğa, orman ve dağ yürüyüşlerine katılan Emre Durak ayrıca Çılgın Goril isimli youtube kanalı ile youtuber olarak internet dünyasında yer almaktadır. Kanalında tehlikeli ve aksiyon dolu videolar yayınlamaktadır.

Bireysel spor koçu, Doğa Sporları Eğitmenliği yapmakta aynı zamanda, boks, fitness ve akrobasi ile ilgilenmektedir. Boks geçmişinde bir çok madalya kazanan Emre Durak 1995 yılında dünyaya gelmiştir. Yarışmaya Adana Seyhan'dan katılmıştır. Özellikle sosyal medya hesaplarında yapmış olduğu inanılmaz hareketler ile dikkatleri üzerine çeken Emre Durak tam bir Survivor yarışmacısı olabileceğini videolar ile kanıtlamıştır. İkizler burcudur.