Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Işın Karaca’nın çocuğunun babası ve ünlülerin klip yönetmeni olarak tanınan Sedat Doğan, bir kafeden tablet çalarken görüntülenmiş ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Türkiye'de hakkında dolandırıcılık iddiasıyla suç duyurusu bulunan Sedat Doğan Brezilya'ya gitmişti. Sedat Doğan dün sabah cezaevinden çıktı. Peki Sedat Doğan kimdir, kiminle evli, kaç yaşında?

SEDAT DOĞAN HAPİSHANEDEN ÇIKAR ÇIKMAZ BUNU YAPTI

Sedat Doğan dün sabah cezaevinden çıktı. Şartlı tahliye ile serbest bırakılan Sedat Doğan’ın hapisten çıkar çıkmaz annesini aradığı öğrenildi. Brezilya'da bir arkadaşının evine yerleşen Sedat Doğan'ın kötü alışkanlıklarını bıraktığını, artık hayatında yeni bir sayfa açacağını söylediği konuşulanlar arasında

SEDAT DOĞAN KİMDİR?



1980 yılında İstanbul’da doğdu. Küçük yaşlardan beri fotoğrafçılığa ilgi duyan Seda Doğan’ın moda yolculuğu 12 yaşındayken kuzeninin tasarladığı çantaları Samatya’da turistlere satarak başladı. Hem eğitim hem de iş hayatına devam eden Sedat Doğan, Beyoğlu’nda birçok ünlü markanın mağazasında tezgâhtarlık yaptı. Vintage ve dönem konstümleri mağazasını ekonomik kriz nedeniyle kapattıktan sonra moda editörü asistanlığı yaptı. Çok sayıda dergi ve Türkiye'nin önde gelen moda markaları ile çalışma fırsatı buldu. Kariyeri boyunca ünlü isimlerle çalışan Sedat Doğan, Okan Bayülgen’in hazırlayıp sunduğu Disko Kralı adlı talk şov programında görev aldı. 2010 yılında hayatını şarkıcı Işın Karaca ile birleştirdi. Bu evlilikten Mira adında bir kız çocukları olan çift, sancılı bir sürecin ardından 2013 yılında kesin olarak boşandı.