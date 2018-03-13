Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kültür Bakanlığı tarafından görevlendirilen 7 kişi arasından başkanlığa aday gösterilen Coşkun Sabah diğer yönetim kurulu üyelerinin de başkanlık adaylığına destek vermesiyle ilk oylamada başkan seçildi.

'ÜÇ AY İÇERİSİNDE SEÇİME GİDECEĞİZ'

Başkanlık görevini kabul eden Coşkun Sabah, 'Üç ay içerisinde seçime gideceğiz. Bizim amacımız MESAM'ı seçime sağlıklı ve huzurlu bir şekilde götürmek' dedi. Kayyum tarafından atanan ancak görevi kabul etmeyerek istifa eden Yavuz Bingöl'ün yerine ise Vedat Çetinkaya'nın getirildiği söylendi. Hürriyet