Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu Kadir İnanır, yaklaşık 1 aydır tedavi gördüğü hastaneden taburcu olduktan sonra doktorlarıyla birlikte gazetecilere açıklama yaptı. Kadir İnanır “Biraz tehlikeli olayla karşılaştık. Ama öncesinde inançlı bir insan olduğum için sonra da Türkiye’nin büyük doktorlarının büyük gayretleri ile şu anda hiçbir arızası olmayan sağlıklı bir adam olarak karşınızdayım. Bu büyük bir şans, büyük bir mutluluk. Başından beri benim yaşadığım bu olaya gösterdiğiniz ilgiye, dikkate teşekkür ederim. Bundan sonra da yine hep beraber olacağız. Bir tek ricam var. Bana burada bu mutluluğu sağlayan doktorlarımın dışında hiç kimsenin spekülasyonuna asla inanmayın” şeklinde konuştu. İnanır, sağlığı için uyması gereken kurallara dikkat ettiğinin altını çizerek, 6,5 yıl önce sigarayı bıraktığını aktardı. İnanır’ın can dostu Jülide Kural “Kadir’in sadece bana değil, Türkiye toplumuna da çok büyük bir sorumluluğu var. İnsanların kalbine dokunmuş bir aktörün film yapmaya devam etmesi gerek. Bunun için ilk yapacağımız şey sağlıklı olmak” dedi. Doktorları, İnanır’ın sağlığıyla ilgili olarak “Şu anda kritik bir tehdit edici durum yok” dedi.