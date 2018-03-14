Başkanlık görevini kabul eden Coşkun Sabah, "Üç ay içerisinde seçime gideceğiz. Bizim hedefimiz MESAM’ı seçime sağlıklı ve huzurlu bir şekilde götürmek" dedi. Kayyum tarafından atanan ancak görevi kabul etmeyerek istifa eden Yavuz Bingöl’ün yerine ise Vedat Çetinkaya’nın getirildiği ifade edildi.
MESAM’ın başkanı Coşkun Sabah oldu
14.03.2018 - 03:44 | Son Güncelleme: 14.03.2018 - 03:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kültür Bakanlığı tarafından görevlendirilen 7 kişi arasından başkanlığa aday gösterilen Coşkun Sabah diğer yönetim kurulu üyelerininde başkanlık adaylığına destek vermesiyle ilk oylamada başkan seçildi.
Etiketler : coşkun sabah,mesam,
550083 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/550083.aspx
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