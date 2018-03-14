Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkanlık görevini kabul eden Coşkun Sabah, "Üç ay içerisinde seçime gideceğiz. Bizim hedefimiz MESAM’ı seçime sağlıklı ve huzurlu bir şekilde götürmek" dedi. Kayyum tarafından atanan ancak görevi kabul etmeyerek istifa eden Yavuz Bingöl’ün yerine ise Vedat Çetinkaya’nın getirildiği ifade edildi.