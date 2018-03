Türkiye Gazetesi

Röportaj: Ümit Tanrıseven

Selanik göçmeni bir ailenin kızı, sosyoloji okudu ancak tesadüfler, hayalini gerçekleştirmesine vesile oldu. Elif dizisinde Tülay karakterine hayat veren Derya Şen, Ayla Algan’dan aldığı oyunculuk derslerine nasıl başladığını, yer aldığı projeleri, hedeflerini keyifli bir sohbetle anlattı. Şener Şen’i örnek aldığını ifade eden Derya Şen, soyisminin hakkını vermek istiyor. Buyurun sohbetimize...



Kendinizden bahseder misiniz?

Mersin Tarsus doğumluyum. Selanik göçmeni bir ailenin kızıyım. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunuyum. Plato Film Okulu Ayla Algan koçluğunda oyunculuk eğitimi aldım. İngilizce, Almanca ve İspanyolca konuşabiliyorum. Mihrap Yerinde, Düşman Kardeşler adlı dizilerde ana rollerde oynadım. Şu an ülkemiz dâhil kırk ülkede yayında olan Elif adlı günlük dizide dört sezondur ana rollerden Tülay karakterine hayat veriyorum. Aşk Nerede, Tutmayın Beni, Hayatta Olmaz adlı sinema filmlerinde başrolde oynadığım karakterlere hayat verdim. 10 yıl boyunca profesyonel voleybol oynadım. Kickboks ve Uzak Doğu sporları ile ilgili eğitimlerim devam ediyor. Spor benim için hayat tarzım, vazgeçilmezim. Kariyer ve popülarite, oyunculuk mesleğinde işinizle gündeme geliyorsanız zamanla oluşabilecek bir durum. Mesleğimde, öğrenmeye açık disiplinli bir öğrenci gibiyimdir aslında. Dizi projelerim olsun sinema filmlerim olsun doğru ekiplerle başarılı projelere imza atıyor olmam beni mutlu ve huzurlu kılıyor. Komedide oynarım dram da oynarım.



Sosyoloji bölümünden sonra oyunculuk merakı nasıl başladı? Oyunculuğa nasıl başladınız?

Tamamen tesadüf eseri oldu. Üniversiteyi bitirdikten sonra, Alinur Velidedeoğlu’nun asistanlığını yaptım. Sonrasında Med Yapım’da reklam bölümünde işe başladım. Her işte bir hayır vardır derler. Kadere ve hayra inanan biriyim. 2009’da yaklaşık 20 kişi işten çıkarıldık. Sevi Algan’la tanıştım. Kendi içime dönmeme sebep oldu. Sevi Hanım beni annesi Ayla Algan’la tanıştırdı ve kendisinden oyunculuk dersi almaya başladım. Tam 2 yıl boyunca oyunculuk eğitimi aldım. Dört sezondur oynadığım Elif adlı dizideki performansımla şükürler olsun takdir görüyorum. Ailem hep destek oldu bana. İçimdeki oyunculuk ruhunu oynadığım projelerimle yaşatıyorum. Sektörümüzde ciddi bir rekabet var. Bu yüzden disiplin, sabır ve kanaat etmek işimizin birinci şartıdır. Bu zorlu mücadelede yanımda olan herkese sonsuz teşekkürlerimi ediyorum.



10 sene voleybol oynamışsınız . Şu an sporla aranız nasıl?

Çukurova Voleybol Kulübünde yıldız genç ve büyük bayanlarda 10 yıl boyunca liglerde lisanslı voleybol oynadım. Çocukluğumdan beri takım ruhuyla büyüdüm. Oyunculuk mesleği ekip ve disiplin işidir. İş hayatımdaki disiplinimi spora borçluyum aslında. Profesyonel olarak şu an voleybol oynayamasam da bireysel sporlar yapıyorum. Pilates, Kick Boks ve tenis ile ilgileniyorum. Hayatımda yürüyüşü asla eksik etmem.

BUKALEMUN GİBİYİM

“Usta oyuncu Şener Şen hayranıyım. Disiplini ve oyunculuğuyla kendisini örnek alıyorum. Bukalemun gibi tip değiştiren bir oyunculuk tarzım var. Farklı tiplemelere hayat vermek beni ayrıca mutlu ediyor. Tek tip oyunculuğa karşıyım. Oyunculuk performansımı besleyecek her rolün üstesinden emeğimle gelmek isterim. Rolün ruhunu yaşatırım...”

DİZİ SÜRELERİ KISALTILMALI

Dizi süreleri sizi zorluyor mu? Kısaltılmalı mı?

Şu bir gerçek ki haftalık dizi süreleri çok fazla. Evet kısaltılmalı bence. Hafta içi her gün yayınlanan günlük dizimizin süresi ise bir saat ve çalışma şartlarımız insani düzeyde. Haftada beş bölüm çekiyoruz. Dört sezondur oturmuş kadromuzla çekimlerimiz disiplin çerçevesinde hızla devam ediyor.



Elif dizisinden sonra hedefiniz nedir?

Elif dizisi kariyerimin şanslı bir dönüm noktası oldu benim için. Hatta bu yıl 2018 Altın Rehber Tele-vizyon ödüllerinde Elif dizisiyle “Yılın en dikkat çeken kadın oyuncusu” ödülüne layık görüldüm. Ağlatmayı ve güldürmeyi seviyorum. Hayatı inişleri ve çıkışlarıyla kabul edip, iş hayatım boyunca hep başarı odaklı oldum. Oyunculuk mesleğimiz özveri ve mücadele isteyen bir meslek. Mücadeleyi asla bırakmadım. Bir sonraki projemin absürt komedi ağırlıklı bir sitcom olmasını isterim.