Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran Sağlık Bakanlığı internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin, düşen uçakta yaşamını yitiren Türk yolcuların Türkiye'ye intikali hususunda İran Sağlık Bakanı Hasan Gazizade Haşimi ile bakanlıkta bir araya geldi.



Görüşmede, hukuki sürecin bugün bitirilerek, cenazelerin Türk yetkililerine teslim edilmesi kararlaştırıldı.



Görüşme esnasında ayrıca İranlı Bakan'ın, Adli Tıp Kurumu Başkanı ile telefonda görüşerek son duruma ilişkin bilgi aldığını belirtildi.

CENAZELER TÜRKİYE'DE

İran'ın resmi haber ajansı İRNA, pazar günü İran'da düşen özel jette yaşamını yitiren 10 kişinin İran Adli Tıp Kurumu tarafından Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği temsilcisine teslim edildiğini duyurdu.10 kişinin cenazesi Diyarbakır'a getirildi, cenazeler İstanbul'a getirilecek.