Survivor 2018'de Gönüllüler Takımından Nagihan ile Ünlüler Takımından Sema arasındaki gerginlik tırmanmaya başladı.
SURVİVOR'DA GERİLİM TIRMANIYOR
Survivor'da Nagihan'ın takım değiştirmesi sonrası Ünlüler Takımından büyük tepki aldı. Son olarak ödül oyununda eski takımına karşı yarışan Nagihan, yarışmayı kaybedince eski takım arkadaşı Sema'ya omuz attı. İkili arasında yaşanan gerilim gelecek bölümün fragmanında yayınlandı.
ACUN SİNYALLERİ VERMİŞTİ
Acun Ilıcalı Survivor Panaroma programında, "Survivor asıl şimdi başlıyor" diyerek yarışmanın daha zor ve mücadele gücünün yüksek seviyeye çıkacağının sinyallerini vermişti.