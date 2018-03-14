Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Namık Uğurlu evinde ölü bulundu. Ünlü tiyatro oyuncusu Namık Uğurlu Ayvalık'taki evinde ölü bulundu. Peki Namık Uğurlu neden hayatını kaybetti? Namık Uğurlu kimdir, nerel, kaç yaşında?

NAMIK UĞURLU EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde tiyatro oyuncusu Namık Uğurlu, evinde ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, Ayvalık'ta tiyatrolarda sahneye çıkan Namık Uğurlu'dan bir süredir haber alamayan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

NAMIK UĞURLU'NUN CESEDİ BULUNDU

Polis ve sağlık ekipleri, Uğurlu'nun Barbaros Caddesi 1. Sokak'taki evine giderek çilingir yardımıyla kapı açtı. Eve giren ekipler, yerde hareketsiz yatan Namık Uğurlu'nun öldüğünü belirledi.

CESEDİ ADLİ TIP MORGUNA GÖNDERİLDİ

Uğurlu'nun cesedi, yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.

NAMIK UĞURLU KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ?



Yıllar önce kısa bir evlilik geçirip, boşandığı öğrenilen Namık Uğurlu'nun aslen Ankara'lı olduğu, başkentte uzun yıllar özel tiyatrolarda sahne aldığı belirtildi.

Yaklaşık 15 yıl önce gelip yerleştiği Ayvalık'ta da tiyatro eğitmenliği ve oyun yazarlığı yapan Uğurlu'nun son zamanlarda aşırı şekilde alkol aldığını anlatan komşuları, Uğurlu'nun son günlerde yürüme güçlüğü de çektiğini belirttiler.