Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ufak Tefek Cinayetler 20. son bölüm ardından Ufak Tefek Cinayetler 21. yeni bölümden ilk sahne geldi. Star ekranlarında yayınlanan ve her hafta reytinglerde ilk 3'te yer alan dizi bu hafta da soluksuz izlendi. Peki Ufak Tefek Cinayetler son bölümde neler yaşandı? Ufak Tefek Cinayetler 20. son bölümü sitemizden izleyebilirsiniz. Oya'nın buzhaneye kilitlenmesinin ardından düğünde gergin anlar yaşandı. Ardından Ufak Tefek Cinayetler yeni bölümden ilk sahne yayınlandı. Peki Ufak Tefek Cinayetler 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ufak Tefek Cinayetler 21. bölüm ilk sahne de Burcu ile Arzu'nun çekişmeli dakikaları yaşanıyor. İşte Ufak Tefek Cinayetler 20. son bölüm özeti ve Ufak Tefek Cinayetler 21. yeni bölümden ilk sahne

UFAK TEFEK CİNAYETLER 21. YENİ BÖLÜMDEN İLK SAHNE

UFAK TEFEK CİNAYETLER 20. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANIYOR?

Burcu, Arzu, Merve ve Pelin Oya'ya bilendi. Yalanının ortaya çıkma korkusuyla harekete geçen Burcu, Mehmet'i yıldırım nikahı ile evlenmeye ikna etti. Düğün olaylı geçecekti. Herkesin kendince planları vardı. Mehmet ile Burcu'nun düğününe Arzu da gitmeye karar verdi. Düğündekiler şaşkınlığa uğradı. Burcu Arzu'nun geldiğini duyunca deliye döndü.

Bir yandan Arzu ve Pelin'in ortak planıyla kurtuldukları öğretmen Sarmaşık'a geri dönmüştü. Gizlice hem Merve'nin hem de Pelin'in evinin çevresinde hatta içindeydi

Oya Burcu'nun hamile olmadığını Mehmet'e bir türlü söyleyemeyince düğüne gelmek zorunda kaldı. Oya gerçeği söylemeyemeden düğün salonun buzhane odasına kilitlendi. İşte Ufak Tefek Cinayetler son bölüm özeti





UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜM ÖZETİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

UFAK TEFEK CİNAYETLER 21. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ufak Tefek Cinayetler 21. bölümden gelen ilk sahnede; Burcu'nun Oya'yı buzdolabına Arzu'nun kilitlediğini iddia ettiği ortaya çıkıyor. Arzu Burcu'nun ne kadar tehlike olduğunu öğrenecek. Ufak Tefek Cinayetler 21. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz sitemizde yer alacak.