Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Seda Akgül, TV8 ekranında yorumculuk yaptığı 'Survivor Panorama' programında çarpıcı bir konuyu gündeme getirdi.

"Survivor Gamze bana özelden mesaj yazmış. 'Survivor adasında kimsenin ikinci gün ağlama lüksü yoktur' şeklinde eleştirmiştim. Mesajı okumak için kendisinden izin aldım" diyen Akgül, canlı yayında duygusal mesajı izleyicilerle paylaştı.

"BU NASIL BİR ŞANS?"

Sağlık sorunları nedeniyle Gamze Aksu'nun mesajı şöyle:



"Kendimle ilgili bazı şeylerin yeterince anlaşılmadığını düşünüyorum ve bu beni üzüyor. Survivor yarışmasına başvururken 'Recek İvedik' filminde oynamış, heves etmiş, 'hem de önüm açılır' düşüncesiyle değil; hayatımın 14 yılını profesyonel sporcu olarak geçirmiş, madalyaya sahip bir sporcu olarak başvurmuştum. Kendime güvenim tamdı, yapacağımı biliyordum. Bu nasıl bir şans, inanın hala anlamıyorum. En dayanıksız olduğum şey soğuk. Survivor'da şimdiye kadarki en olumsuz hava koşullarına denk geldim. Gittiğim ilk gün işim bitmişti. Kolumu kaldıramayacak kadar ağır durumdaydım. Elimden geldiğince yarıştım. Bir başkası benim kadar kötü hissetseydi o parkuru bitiremezdi".