Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şekerci hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a başbakanlığı döneminde hakaret ettiği iddiasıyla “kamu görevlisine hakaret ve tehdit“ suçlarından 4 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya katılmayan sanık Selin Şekerci’yi avukatı temsil etti. Duruşmanın başlamasının ardından hâkim, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı tarafından şikâyetten vazgeçtikleri yönünde celse arasında dilekçe sunulduğunu belirtti. Hâkim, ara kararında Şekerci’nin bir sonraki celseye katılmadığı takdirde hakkında zorla getirme kararının çıkarılmasını hükmederek duruşmayı erteledi. Öte yandan, Şekerci daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan özür dilemişti.