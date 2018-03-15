Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Devlet Opera ve Balesi baletlerinden Erdal Uğurlu’nun da ağabeyi olduğu öğrenilen Namık Uğurlu, İlçe Merkez Polis Karakolunun da bulunduğu sokaktaki Tüfekçioğlu Apartmanı’nda tek başına ikamet ettiği küçük stüdyo dairede yaşıyordu. Yaklaşık 15 yıl önce gelip yerleştiği Ayvalık’ta da tiyatro eğitmenliği ve oyun yazarlığı yapan Uğurlu’nun son zamanlarda aşırı şekilde alkolün pençesine düştüğünü anlatan komşuları, Uğurlu’nun son günlerde yürüme güçlüğü de çektiğini belirtti. Yıllar önce kısa bir evlilik geçirip, boşandığı öğrenilen Namık Uğurlu’nun aslen Ankaralı olduğu, başkentte uzun yıllar özel tiyatrolarda sahne aldığı belirtildi. Suat Salgın BALIKESİR İHA