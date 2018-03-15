Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbullu Gelin 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki İstanbullu Gelin 40. son bölümde neler yaşandı. Dizinin son bölümünde Fikret,İpek'ten boşanmaya karar veriyor ancak İpek'in oyunları bitmiyor. Esma Hanım da Garip Bey'de ayrılıyor. Galip Bey yurt dışına çıkacağı sırada kalp krizi geçiriyor. Peki Galip Bey diziden ayrılıyor mu? Süreyya'nın hamileliği sağlık devam edecek mi merak konusu. İşte İstanbullu Gelin 40. son bölüm özeti ve 41. yeni bölüm fragmanı.

İSTANBULLU GELİN 41. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

İstanbullu Gelin dizisinin 41. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Aslı Enver ve Özcan Deniz'in paylaştığı dizide Garip'in kalp krizi geçirmesi, herkes için büyük bir dönüm noktası oldu.

GARİP BEY DİZİDEN AYRILIYOR MU?

İstanbullu Gelin dizisinin 41. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Esma Sultan'dan ayrı kalmaya dayanamayan Garip kalp krizi geçiriyor.Osman'la Burcu eve gittiklerinde Garip'i yerde yata vaziyette görüyor. İlk başta ne olduğunu anlayamayan ikili Garip'i acilen hastaneye kaldırıyor. Faruk, Garip'in kalp krizi geçirdiğini duyunca annesi Esma'ya iletiyor. Büyük panik ve üzüntü yaşayan Esma hastaneye koşuyor.

FİKRET İPEK'TEN BOŞANIYOR

İpek'in bahanelerinden bıkan Fikret, boşanacağını söylüyor. Boşanma protokolünü gören İpek hayretler içinde kalıp gözyaşlarına boğluyor. Öte yandan aldığı mektupla sarsılan Adem, Reyhan'ın karşısına dikiliyor.