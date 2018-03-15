Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TRT 1 ekranlarının rekortmen dizisi Diriliş Erutuğrul'un 110. Bölümü izleyicisi ile buluştu. Yayınlandığı ilk günden beri heyecanın eksik olmadığı dizinin son bölümünde sürpriz gelişmeler yaşandı.

ALTUN ABA, ŞEHZADE KILIÇARSLAN, MELİKE HATUN ÖLDÜ

Altun Aba, Alaaddin Keykubat'ın oğlu Şehzade Kılıçarslan'ı ve annesi Melike Hatun'u zehirli hançerle katletti. Bunun üzerine Saadettin Köpek ulaşmak istediği sultanlığa Altun Aba'nın da ortak olabileceğini düşünerek onu öldürdü.

ERTUĞRUL ANT İÇTİ

Öte yandan Şehzade Kılıçarslan'ın cenazesine ulaşan Ertuğrul, Saadettin Köpek'i öldürmek için ant içti. Şehzadenin cenazesini Giyaseddin Keyhüsrev'e göndertti. Keyhüsrev kardeşinin cansız bedenini karşısında görünce adeta çılgına döndü.