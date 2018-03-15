Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dönemlerde dizi ve filmlere ayırdığı bütçeyi artırmasıyla oldukça popüler hale gelen Netflix'te yayınlanan 'Collateral' adlı dizide geçen Kırıkkale diyaloğu sosyal medyada büyük bir ses getirdi.

KIRIKKALE'Yİ BÖYLE KÖTÜLEDİLER

Bahsi geçen skandal sahnede İngiliz İç İstihbaratı'ndan Sam Spence ile MI5'in insan kaçakçıları arasına ajan olarak yerleştirdiği Berna Yalaz arasında geçen diyalogda Kırıkkale dünyanın en berabet yeri olarak nitelendirilirken, Türkiye için de "Sabah gözümüzü Türkiye'de açmadığımız her gün mutluyuz" ifadeleri kullanılıyor.

İşte ikili arasında geçen ve büyük tepki gören o diyalog;

Berna: Çocukluk arkadaşlarımın hayvan olduğunun farkındayım. Beraber büyüdük ve bana güveniyorlar. Çocukken birlikte Kırıkkale'deydik.

Sam: Hiç gitmedim.

Berna: Dünyanın en berbat yeri. İngiltere'ye beraber geldik. Sabah gözümüzü Türkiye'de açmadığımız her gün mutluyuz.