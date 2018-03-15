Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yurt dışında yaptığı yarışmalarda da büyük ilgi toplayan ve izlenme rekorları kıran Acun Ilıcalı başarısını sosyal medyadan paylaştı. Ilıcalı Türkiye, Meksika, Yunanistan ve Romanya'da reytinglerde birinciliğini gözler önüne serdi.

" KOLOMBİYA VE AMERİKA'DA YAYINDA OLACAĞIZ"

Romanya, Yunanistan, Meksika ve Türkiye'de aynı anda yayınlanan Survivor 4 ülkede de reytinglerde birinci oldu. Ilıcalı, reyting sonuçlarını sosyal medyada paylaşıp şu notu düştü;

"Aynı gün 4 ülkede aynı anda 1. olduk. Dünya televizyon tarihinde bir ilki yaşadık. Bütün ekibimi gönülden kutluyorum. Önce Kolombiya sonra Amerika'da yayında olacağız. Allah yardımcımız olsun."