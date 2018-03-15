Yurt dışında yaptığı yarışmalarda da büyük ilgi toplayan ve izlenme rekorları kıran Acun Ilıcalı başarısını sosyal medyadan paylaştı. Ilıcalı Türkiye, Meksika, Yunanistan ve Romanya'da reytinglerde birinciliğini gözler önüne serdi.
" KOLOMBİYA VE AMERİKA'DA YAYINDA OLACAĞIZ"
Romanya, Yunanistan, Meksika ve Türkiye'de aynı anda yayınlanan Survivor 4 ülkede de reytinglerde birinci oldu. Ilıcalı, reyting sonuçlarını sosyal medyada paylaşıp şu notu düştü;
"Aynı gün 4 ülkede aynı anda 1. olduk. Dünya televizyon tarihinde bir ilki yaşadık. Bütün ekibimi gönülden kutluyorum. Önce Kolombiya sonra Amerika'da yayında olacağız. Allah yardımcımız olsun."