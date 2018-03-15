Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekrana erken veda eden dizilere bir yenisi daha eklendi. ATV'de yayınlanan Bahtiyar Ölmez dizisi de reytinglere yenildi.

CUMARTESİ GÜNLERİ REYTİNGDE DİBİ GÖRÜYORDU

Bir mafya babasına olan benzerliği nedeniyle bir anda kendini onun yerinde bulan Bahtiyar'ın hikayesini konu alan dizi Cumartesi günleri Survivor, Yeni Gelin ile Fazilet Hanım ve Kızları'yla reyting mücadelesi veriyordu.

FİNAL KARARI ALDI

Başrollerini Yetkin Dikinciler, Hande Subaşı ve Güven Hokna'nın oynadığı 'Bahtiyar Ölmez' dizisi bu hafta 17. bölümle ekrana gelmişti. Yayınlandığı günden bugüne reytinglerde başarılı sonuç elde edemeyen dizi final kararı aldı.