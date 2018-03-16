Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hacı Sabancı 125 kiloya çıkınca Mayıs 2017'de mide küçültme ameliyatı olmuştu. İlk 5 ayda 40 kilo veren Hacı Sabancı önceki gün kız arkadaşı Zeynep Nazlı Kayı ile Boğaz'daydı. Bebek'ten Baltalimanı'na kadar yürüyen çift daha sonra hiç dinlenmeden dönüp noktayı Kuruçeşme'de koydular.

78 KİLOYA DÜŞTÜ

8 kilometre yürüyüş yapan Hacı Sabancı 7 kilo daha verip 78'e düşmüş. Öte yandan Hacı Sabancı haftanın 3 günü ağırlık çalışıyor. Defalarca diyet yapan Hacı Sabancı (30) 125 kiloya çıkınca 8 Mayıs 2017'de mide küçültme ameliyatı olmuştu. Daha sonra 3.5 ayda 32 kilo verip 93 kiloya düşmüştü.