Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FOX'un salı akşamlarına damga vuran Kadın dizisinin başrol oyuncusu Özge Özpirinçci'nin Instagram paylaşımı ortalığı karıştırdı.

'FİNAL' PAYLAŞIMI ORTALIĞI KARIŞTIDI!

Başarılı oyuncu, Instagram hikayesinde "Final okuduğumda ben! Ben böyle final görmedim arkadaş! Hemen 22. bölümü istiyorum" yazınca 'dizi final mi yapıyor' sorusunu akıllara geldi.

"BÖLÜM FİNALİNDEN BAHSEDİYORUM"

"Benim storyler yanlış anlaşılmış. Dizimiz final yapmıyor. Ben sadece 21. bölüm finalinden bahsediyordum. Olağanüstü bir durum olmadığı sürece her salı sizlerle olmaya devam edeceğiz" notunu paylaşarak son noktayı koydu.