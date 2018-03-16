Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, TRT Haber yayınında gündeme ilişkin soruları cevapladı. Kalın, ''Sibel Can, Yavuz Bingöl, Fettah Can'ın da yer aldığı bir grup sanatçımız güzel bir Afrin türküsü yapacaklar. Askerimiz bunu ve çok daha fazlasını hak ediyor'' dedi.

ASKERİMİZ FAZLASINI HAK EDİYOR

İbrahim kalın konuşmasında "Sibel Can, Yavuz Bingöl, Fettah Can'ın da yer aldığı bir grup sanatçımız güzel bir Afrin türküsü yapacaklar. Askerimiz bunu ve çok daha fazlasını hak ediyor." sözlerine yer verdi.