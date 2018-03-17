Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pop müziğin ünlü ismi Tarkan’ın son albümü 10’u ilk defa sevenleriyle buluşturan fizy, ünlü sanatçının sahne performansını da Harbiye Açıkhava’da hayranlarıyla buluşturmuştu. 2017 yazına damga vuran fizy Tarkan konserleri, bu defa Almanya ve Hollanda’da esecek. fizy sponsorluğunda organize edilen Almanya turnesi kapsamında Tarkan, mart ve nisan aylarında; Berlin, Stuttgart, Frankfurt, Rotterdam, Düsseldorf, Münih ve Hamburg’da sevenleriyle buluşacak. fizy’nin Almanya tanıtımıyla beraber, uygulamayı indirip kullananlar arasında düzenlenecek sosyal medya kampanyalarıyla, konserlere davetiyeler kazanacak ve ünlü sanatçı ile tanışma fırsatı yakalayacak. Tarkan, 29 Mart 2018’de Berlin’de başlayacağı ve 29 Nisan’da Hamburg’da sonlandıracağı fizy konserleri serisi kapsamında, yeni pop albümünde yer alan şarkılarının yanı sıra yıllardır dillerden düşmeyen şarkılarını da seslendirecek.