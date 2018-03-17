Pop müziğin ünlü ismi Tarkan’ın son albümü 10’u ilk defa sevenleriyle buluşturan fizy, ünlü sanatçının sahne performansını da Harbiye Açıkhava’da hayranlarıyla buluşturmuştu. 2017 yazına damga vuran fizy Tarkan konserleri, bu defa Almanya ve Hollanda’da esecek. fizy sponsorluğunda organize edilen Almanya turnesi kapsamında Tarkan, mart ve nisan aylarında; Berlin, Stuttgart, Frankfurt, Rotterdam, Düsseldorf, Münih ve Hamburg’da sevenleriyle buluşacak. fizy’nin Almanya tanıtımıyla beraber, uygulamayı indirip kullananlar arasında düzenlenecek sosyal medya kampanyalarıyla, konserlere davetiyeler kazanacak ve ünlü sanatçı ile tanışma fırsatı yakalayacak. Tarkan, 29 Mart 2018’de Berlin’de başlayacağı ve 29 Nisan’da Hamburg’da sonlandıracağı fizy konserleri serisi kapsamında, yeni pop albümünde yer alan şarkılarının yanı sıra yıllardır dillerden düşmeyen şarkılarını da seslendirecek.
Avrupa, Tarkan'ı dinleyecek
17.03.2018 - 02:28 | Son Güncelleme: 17.03.2018 - 02:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
29 Mart’ta Berlin’de başlayacak olan turne Stuttgart, Frankfurt, Rotterdam, Düsseldorf, Münih ile devam edecek. Son konser 29 Nisan’da Hamburg’da yapılacak
Etiketler : tarkan,turne,
550798 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/550798.aspx
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