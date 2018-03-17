Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ödüller medya, spor ve sanat dünyasından öğrencilerin seçtikleri isimlere verildi. Tören, üniversitenin yeni kampüsü Gelişim Tower’da düzenlendi. Yılın En İyi Kadın Sanatçısı seçilen İrem Derici, ödülünü alırken, “2 üniversite bitirmiş ender sanatçılardanım” dedi. Yılın En İyi Şarkı ödülünü alan Ece Seçkin “Ben de halen hukuk fakültesi okuyorum” şeklinde konuştu. ‘Söz’, Yılın En İyi Dizisi ödülüne layık görüldü. Ödülü alan başrol oyuncuları Nihat Altınkaya ve Burak Sevinç, gençlere seslenerek “Gelecekte sizlerin de yolu başarılarla dolu olsun” dedi. Ödüller sahiplerine İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli tarafından verildi.