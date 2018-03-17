Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Evrenol, 8 farklı ülkeden 8 yönetmenin kısa filmlerini bir araya getiren “The Field Guide to Evil” filmine “Al Karısı” ile dâhil oldu. Film, dünya prömiyerini ABD’nin Teksas eyaletinde düzenlenen South by Southwest festivalinde yaptı. “Al Karısı”, bu yıl festivalde gösterilen tek Türk filmi oldu.