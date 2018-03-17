Evrenol, 8 farklı ülkeden 8 yönetmenin kısa filmlerini bir araya getiren “The Field Guide to Evil” filmine “Al Karısı” ile dâhil oldu. Film, dünya prömiyerini ABD’nin Teksas eyaletinde düzenlenen South by Southwest festivalinde yaptı. “Al Karısı”, bu yıl festivalde gösterilen tek Türk filmi oldu.
Yönetmen Can Evrenol uluslararası korku filminde
17.03.2018 - 03:00 | Son Güncelleme: 17.03.2018 - 03:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yönetmen Can Evrenol, şu sıralar başrolünde Çağatay Ulusoy’un oynadığı, Netflix’in ilk orijinal Türk dizisinin yönetmenliğini üstlenmişti.
Etiketler : can evrenol,
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