Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şimdilerde Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Merve Aksak karakteri ile boy gösteren Aslıhan Gürbüz, "Ya bu kilolar ne olacak? Acil çözmen lazım" diyen takipçisine sert çıktı.

"ACİL KENDİNE BAŞKA DERTLER BULMAN LAZIM"

Takipçisine "Acil kendine başka dertler bulman lazım" diyen Gürbüz, "Tatlım senin bu başka bir kadının bedenini kafaya takman ne olacak?" şeklinde bir soru yöneltti.

YAHŞİ CAZİBE İLE HAYATIMIZA GİRMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere güzel oyuncu Yahşi Cazibe dizisi ile hayatımıza girmiş ve burada sergilediği oyunculuk performansıyla büyük beğeni kazanmıştı.