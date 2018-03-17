Arkadaşlarıyla birlikte gittiği Birleşik Arap Emirlikleri tatili dönüşünde uçak kazasında yaşamını yitiren Mina Başaran'dan geriye Paris'ten aldığı gelinlik kaldı.
GELİNLİĞİNİ ZUHAİR MURAD TASARLAMIŞTI
4 Mart’ta gelinlik modeli beğenmek için annesi Beril Başaran’la gittiği Paris’te Elie Saab ve Chanel defilesini izleyen Mina Başaran, son dakika karar değiştirip gelinliğini dünyaca ünlü modacı Zuhair Murad’dan seçmişti.
EVLENDİKTEN SONRA BEBEK'TE OTURACAKLARDI
14 Nisan’da Çırağan Sarayı’nda evlenecek olan Murat Gezer ile Mina Başaran, evlenince Bebek’te oturacaktı.