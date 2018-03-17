Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor Hakan son durumu nasıl? Hakan Hatipoğlu'ndan güzel haber geldi. Survivor'ın ilk haftalarında sakatlığı nedeni ile yarışlara katılamayan Hakan Hatipoğlu sahalara geri dönüyor. Peki Hakan Hatioğlu'na ne olmuştu? Survivor Hakan'ın sakatlığı ne? Survivor Hakan kimdir, kaç yaşında, eşi kim? İşte Survivor Hakan hakkında merak edilenler

SURVİVOR HAKAN GERİ DÖNÜYOR

Survivor'da yarışmacıların hırslı yarışı gün geçtikçe daha da artıyor. Survivor 2018 All Star bu akşam 26. bölümü ile izleyicisiyle buluşacak. Gönüllüler takımında mücadele eden Hakan Hatipoğlu sakatlanmış ve uzun bir süre yarışlarda yer almamıştı. Bu akşamki bölümde Hakan Hatipoğlu uzun bir aranın ardından ödül oyununda yarışacak.

Hakan Hatipoğlu'nun çığlıkları adayı inletti (Survivor 5. Bölüm Tanıtımı) Survivor'ın bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde ödül oyunu sırasında sakatlanan Hakan Hatipoğlu, apar topar hastaneye kaldırılıyor. Hatipoğlu'nun yardımına ilk Turabi koşuyor. İşte Survivor 5. bölüm tanıtımı

HAKAN HATİPOĞLU'NA NE OLMUŞTU?, SON DURUMU NE?

Survivor 2018'in 5. bölümünde ödül oyununun oynandığı esnada Nihat Doğan'a karşı yarışan Hakan Hatipoğlu bir engelden geçerken sakatlanma olayı yaşamıştı. Tüm yarışmacılar Hakan'ın yardımına koşarken, sağlık ekipleri Hakan'ın yanına gelerek Hakan'a müdahele etmişti. Doktorun müdahele ettiği sırada Hakan 'Benim tek hissettiğim, lastiğin gözümü çizdiği.' diyor. Doktor ise, 'Boynun geriye doğru geldi. Biliyorum. Farkındayım. Ama, yani ben bedeninle ilgili bir şey düşünmüyorum. Rahat ol." dedi. Daha sonra Hakan, ambulansla hastaneye götürülmüştü. Ve uzun süren sakatlık ardından Hakan Hatipoğlu bu akşam artık yarışlara dönüyor.





HAKAN HATİPOĞLU KİMDİR?

Hakan Hatipoğlu Survivor All Starlar kadrosuna dahil olan isimlerden biri oldu. Survivor'a daha önce iki kez katılan ve başarılı grafik çizen Hakan Hatipoğlu şampiyonluk parolasıyla Survivor 2018'de yer alıyor.

İsmimi ilk kez 'Var Mısın, Yok musun' ile duyuran Hakan Hatipoğlu, 28 Kasım 1979'da Çanakkale'de doğdu. Milli sporcu, yarışmacı, oyuncu ve sunucu. Işık Üniversitesi İşletme Bölümü, Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans İşletme Bölümü'nde eğitim aldı. Var Mısın Yok Musun yarışmacısı Gizem Akın ile evlendi. Hakan, Milli bir sporcudur ve Adalarspor'da aktif olarak Su Topu oynamaktadır. 2013 Akdeniz Oyunları'nda Türkiye Sutopu Milli Takımı'nda yer alan Hakan Hatipoğlu, Survivor 2010 sezonunda ve Survivor All Star'da öne çıkan isimlerden biriydi.