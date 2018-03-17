Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tolgshow, FOX TV'de izleyicilerini eğlendirmeye devam ediyor. Tolgshow'un yeni bölüm konuğunu, fragmanını merak edenler internette araştırmalara başladı. Tolga Çevik'in komedi fırtınasını kaçırmak istemeyenler, Tolgshow ne zaman, Tolgshoe konukları kimler, Tolgshow yeni bölüm fragmanlarını haberimizde bulabilirler. İşte detaylar...

TOLGSHOW 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Hakan Altun’un “Hak show’u yapmaya geldim” diye sahneye çıkmasıyla "Arkadaşım" neye uğradığını şaşıracak. Kısa süre sonra ipleri yeniden ele alan Arkadaşım, ünlü sanatçıdan kız arkadaşıyla kendisini barıştırmasını isteyecek. Arkadaşım’ın kız arkadaşına telefon eden Altun’un, “Ben telefonun başında çaresiz bekleyen adamım” sözleri salonu kahkahaya boğacak. Arkadaşım’ı sevdiği kadınla barıştırmak için her yolu deneyen Altun, "Unutamadım" adlı sevilen şarkısını da TOLGSHOW izleyicileri için seslendirecek.

TOLGSHOW YENİ BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

İkinci bölümün sürprizi: Hakan Yılmaz

Gösterinin ikinci perdesinde ise Hakan Yılmaz sahneye çıkacak. "Arkadaşım", kralın hırçın kızı "Prensesiye", Hakan Yılmaz bir çoban, Sarp ise damat adayı "prensiyör" olacak. Prensesiye’nin gönlü çobana kayacak, ortalık yine çok karışacak.

TOLGSHOW KONUĞU HAKAN ALTUN

TOLGSHOW NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tolgshow’un yeni bölümü 17 Mart Cumartesi saat 23.30’da ekrana gelecek. Tolga Çevik’in ‘Arkadaşım’ karakteri olarak sahneye çıktığı, ekranların en değişik talk show programı TOLGSHOW’un 17 Mart Cumartesi akşamı yayınlanacak yeni bölümüne Hakan Altun ve Hakan Yılmaz konuk olacak, ekran karşısındaki milyonlar çok eğlenecek.