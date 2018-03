Türkiye Gazetesi

Berna Canbeldek, Survivor, Yetenek Sizsiniz ve son olarak Boksun Yıldızları programları ile seyircinin karşısına geçti. Survivor'da geçtiğimiz senelerde yarıştığında Sahra ile olan kavgası nedeni ile diskalifiye olmuş büyük bir üzüntü yaşamıştı. 2015'te yapılan All Star takımında da yarışmıştı. Survivor 2018'e sakatlık sebebiyle diskalifiye olan Ecem'in yerine geleceğini Acun Instagram'dan bizzat açıkladı. Peki Berna Canbeldek kimdir, kaç yaşında?

BERNA CANBELDEK KİMDİR?

Berna Canbeldek 1990 yılında Almanya'nın Berlin şehrinde doğdu. State School of Ballet and Acrobatics Berlin ve Transform Acting School Berlin'de eğitim aldı.

Yetenekleri arasında dans, akrobasi, şarkı söylemek, piyano, at binme ve inline skates bulunmaktadır.

Yetenek Sizsiniz Türkiye 2012-2013 finaline ve Survivor 2014 & 2015 Ünlüler-Gönüllüler programlarına katıldı.

İyi derecede Almanca, Hollandaca ve İngilizce konuşmaktadır. Boş zamanlarında spor yapmayı, sörf yapmayı ve arkadaşları ile sohbet etmeyi çok seven Berna Canbeldek, 169 cm boyunda ve 56 kilodur.