Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çanakkale ruhu Afrin’de ortaya çıktı. 18 Mart 2018 Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl dönümünde Afrin sözde kanton yönetimi binasına bayrağımız dikildi. Mehmetçiğin bu zaferi, Çanakkale destanıyla aynı gün gerçekleşince ünlü isimler de bunu sosyal medya hesaplarından kutladı. Birçok ünlü isim Afrin’e Türk bayrağının çekilişini ve zaferi video göndererek paylaştı. Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü ise çok sayıda sanatçı tarafından paylaşıldı ve yorumlar yapıldı. İşte bunlardan bazıları...

Sibel Can: 18 Mart 1915, sarsılmaz bir inanç, azim, özgürlük tutkusu ve vatan aşkı ile bütün dünyaya verilmiş bir insanlık dersi, millî mücadelenin kıvılcımlarını ateşlemiş bir kahramanlık destanıdır.

Hülya Koçyiğit: Zaferlerin en önemlilerinden biridir Çanakkale ve 103 yıldır Çanakkale’nin ‘geçilmeyeceği’ biliniyor ise bu, vatan uğruna canlarından vazgeçen kahramanlar sayesindedir.

Cüneyt Arkın: Çanakkale geçilmez gerçeğini bütün dünya milletlerinin hafızasına kazıyan başta Gazi M. Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, ebediyete intikal eden bütün şehitlerimizi, şükranla ve minnetle anıyorum.

İbrahim Tatlıses: 18 Mart Çanakkale Zaferimizin 103. yıl dönümünü kutluyor, Gazi M. Kemal Atatürk’ü ve “Çanakkale geçilmez” dedirten; bu uğurda canını siper eden şehitlerimizi minnetle yâd ediyorum.

Mustafa Ceceli: “Çanakkale bugün toz ile duman. Düşmanda imkân var Mehmet’te iman...” Esat Kabaklı’nın bu sözleri Çanakkale Zaferi’nin özetidir...

Gamze Özçelik: Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Saygıyla, minnetle anıyoruz.

Ece Erken: Gerçek kahramanlar hiçbir zaman unutulmaz. Çanakkale şehitlerini saygıyla anıyoruz.