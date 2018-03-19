Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başrol oyuncularından Ahmet Kural, yaptığı açıklamada, son yıllarda çok sayıda komedi filminin vizyona girdiğini söyledi. Kural, bunun Türk sinemasının büyümesi adına sevindirici olduğunu belirterek, “7’den 70’e herkesin komedi filmlerini izlemesi için, filmlerin ona uygun bir şekilde çekilmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi. Yeşilçam’ın efsane filmlerinin çoğunun hikâyesinin aile üzerine kurulduğunu dile getiren Kural, “Eski filmlerin kabul görmesinin sebebi aile komedisi olması. Aileyi anlattığınız zaman o film daha güzel oluyor. Aile komedisi halk tarafından kabul görüyor.” dedi. Filmin başrollerinden Murat Cemcir ise “Hababam Sınıfı, Süt Kardeşler, Gülen Gözler, Köyden İndim Şehre” gibi filmlerin yönetmenliğini yapan Ertem Eğilmez’in filmlerinde çoğunlukla aileyi ele aldığına işaret etti. Cemcir “Aile komedisi yapmak en mantıklısı” şeklinde konuştu.