Tatlıöz’ün seslendirmiş olduğu Çanakkale Türküsü’nü Bir Eylül İlkokulu 2-F sınıfı öğrencileriyle birlikte İşaret Dili Eğitmeni ve Tercümanı Aysun Akgül öncülüğünde çekim gerçekleştiren sanatçı, Çanakkale Anıtları’nda kamera karşısına geçti. Bahadır Tatlıöz “Gönüllü olarak içinde bulunduğum bu projede engelleri aştığımızı düşünüyorum. Bu güzel çalışmada ben de olduğum için mutluyum. Öncü olmak ve engelsiz hayatı desteklemek adına elimden ne geliyorsa yapacağım’’ dedi.
‘Çanakkale Türküsü’nü işaret diliyle seslendirdi
19.03.2018 - 02:49 | Son Güncelleme: 19.03.2018 - 02:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Geçtiğimiz günlerde Su Yolunu Bulur isimli albümünü çıkararak sevenleriyle buluşan Bahadır Tatlıöz, Uşak’taki Bir Eylül İlkokulunda görev alan öğretmen İlker Akgül’ün ricasını kırmayarak engellere meydan okudu.
Etiketler : işaret dili,
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