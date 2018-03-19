Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tatlıöz’ün seslendirmiş olduğu Çanakkale Türküsü’nü Bir Eylül İlkokulu 2-F sınıfı öğrencileriyle birlikte İşaret Dili Eğitmeni ve Tercümanı Aysun Akgül öncülüğünde çekim gerçekleştiren sanatçı, Çanakkale Anıtları’nda kamera karşısına geçti. Bahadır Tatlıöz “Gönüllü olarak içinde bulunduğum bu projede engelleri aştığımızı düşünüyorum. Bu güzel çalışmada ben de olduğum için mutluyum. Öncü olmak ve engelsiz hayatı desteklemek adına elimden ne geliyorsa yapacağım’’ dedi.