Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özcan Deniz kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi, 7.5 aylık hamile Feyza Aktan ile geçen perşembe günü Zekeriyaköy'deki evlerinde sade bir törenle evlenmişti

SOYADINI ANINDA DEĞİŞTİRDİ

Feyza Aktan, artık sosyal medya hesabını Feyza Deniz olarak değiştirdi. Feyza Deniz'in, Aktan soy ismini kullanmaması dikkatlerden kaçmadı. Ayrıca Feyza Deniz, sadece Özcan Deniz'in ailesini takip ediyor.

70 BİN TL'YE BEBEK ODASI

Çift bir buçuk ay sonra çocuklarını kucaklayacak. Özcan Deniz, oğlu için kesenin ağzını açmış. Daha önce Pelin Karahan, Şahan-Selin Gökbakar, Hakan-Eveliza Kosi''in de tercih ettiği bir firmayla anlaşarak oğlunun odası için 70 bin lirayı gözden çıkarmış. Bebeğin odası, arabası, her şeyi hazırmış.