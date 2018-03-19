Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor İpek'in son durumu nasıl? İpek Yaşar oyun esnasında kaza geçirerek kanlar içinde hastaneye kaldırıldı. Peki İpek Yaşar kimdir, durumu nasıl, iyi olacak mı? Survivor 2018'in bu akşam ekrana gelecek olan 28. bölümünün tanıtımı yayınlandı. Tanıtımda İpek Yaşar'ın feci bir sakatlık yaşadığı gözüküyor. İşte İpek Yaşar hakkında merak edilenler

İPEK YAŞAR SON DURUMU NASIL?

Survivor'ın yeni bölümünde, gönüllülerde eleme adayı olan İpek Yaşar, ödül oyunu sırasında yüzünü sert şekilde çarparak korkunç bir kaza geçiriyor.

SURVİVOR TANITIMI İZLE

AMBULANSLA GÖTÜRDÜLER

Survivor doktoru Metin Kuş'un müdahale ettiği İpek ambulansla hastaneye kaldırılıyor. Survivor'da aynı zamanda elenme potasında da olan İpek'in sağlık durumu yeni bölümde ortaya çıkacak.