Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çukur son 21. bölüm ile yine nefes kesti. Show Tv ekranlarında yayınlanan ve her hafta izlenme rekorları kıran Çukur dizisinde bu hafta yine heyecan doruktaydı. Beyefendi'nin Vartolu'yu ele geçirmesi ve gaz odasına kapatarak terk etmesi diziye damgasını vurmuştu. Çukur son bölüm ardından Çukur 22. yeni bölümden ilk sahne geldi. Peki Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Çukur son bölüm özeti, Çukur yeni 22. bölüm ilk sahne ve Çukur yeni bölüm fragmanı haberimizde

ÇUKUR 21. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yeni bölümünde aksiyonun dozu iyice arttı. Baykal'ın İdris ve diğerlerine savaş açtığı bölümde, Çukur’daki kayıplar Yamaç’ı derinden sarsar ve hayatını sorgulamasına yol açar. Kendini kapana kısılmış hisseden Yamaç, gidenlerin intikamını alabilmek için şaşırtıcı bir iş birliği yapacaktır. Aliço, Hale’yi öldürenin kim olduğunu araştırırken geçmişin gizemli perdesini de aralayacak. İdris ise Vartolu’nun tüm mahallelinin önünde İdris’in babası olduğunu itiraf etmesiyle derinden sarsılacak. Kartların yeniden dağıtılacağı ‘Çukur’un yeni bölümünde beklenmedik güçler birleşecek ve büyük sürprizler yaşanacak.

ÇUKUR 21. SON BÖLÜM ÖZETİ İZLE

VARTOLU GAZ ODASINDA

Çukur'un yeni bölümünde Beyefendi lakaplı Baykal, Vartolu'yu ele geçiriyor ve gaz odasına kapatarak öldürmek istiyor. Büyük merak uyandıran fragmanda Beyefendi'nin "Önce sen, sonra Selim, sonra Yamaç, sonra en büyük ağabey ve en sonunda da İdris soyunun kuruduğunu görecek, sonra ölecek. Benimle uğraşamazsınız, ben Baykal'ım" sözleri dikkat çekiyor.

Çukur Yeni Fragman İZLE | Çukur Son 21. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! Çukur yeni fragmanı izlemek için doğru adrestesiniz. Çukur son 21. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki yeni 21. bölüm fragmanında neler oluyor? İşte Çukur yeni fragmanı

ÇUKUR 22. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur 21. son bölüm ardından Çukur yeni 22. bölümden ilk sahne gelir gelmez haberimizde yer alacak.