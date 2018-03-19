Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

60 yaşındaki ünlü sanatçı Yıldırım Bekçi gönlünü 30 yaş küçük öğrencisine kaptırdı. İkili aşkı nikah masasına taşıdı.

ÖĞRENCİSİYKEN KARISI OLDU

Geçtiğimiz günlerde dünyaevine giren çiftin nikâhtan görüntüleri ortaya çıktı. Yıldırım Bekçi, gibi müzisyen olan Emine Demirel, aynı zaman da iç mimarlık yapıyor.

YILDIRIM BEKÇİ KİMDİR?

1959 yılında Samsun'da doğan Yıldırım Bekçi, müzik yaşamına 1974 yılında Samsun Musiki Cemiyeti'nde başladı. Burada Cavit Ersoy'dan müzik eğitimi aldı ve Taner Çağlayanşefliğindeki koroda iki yıla yakın bir süre görev yaptı. Daha sonra 1975 yılında İstanbul Belediye Konservatuarı sınavını kazanan Bekçi, konservatuvarda aldığı eğitimin yanı sıra Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne de devam etti ve burada Emin Ongan'la çalıştı.

Ardından askere giden Yıldırım Bekçi, 1981'de TRT Ankara Radyosu'na girdi ve 1989 yılına dek orada görev yaptı. 1989'da TRT İstanbul Radyosu'na atandı ve 1990 yılında tek albümü olan "Düşündüğüm Biri Var" albümünü çıkarttı. Bu dönemde 1994 yılında Denizciler Geliyor adlı dizide oynayan Bekçi, daha sonra İsmail Dede Efendi'nin yaşamını konu alan bir belgeselde de rol aldı. 1998'de özel işleri nedeniyle kendi isteğiyle İstanbul Radyosu'ndan ayrıldı ve müzik çalışmalarına sahnelerde devam etti.

Sanat yaşamı süresince pek çok projede yer alan Yıldırım Bekçi, aynı dönemin sanatçısı olan ve "çok sevdiğim bir kardeşim, değerli bir arkadaşım" dediği Nalan Altınörs'le de birçok ortak çalışmaya imza attı.

Biri kız, diğeri erkek olmak üzere iki çocuk babası olan Yıldırım Bekçi, müzik yaşamını profesyonel olarak sürdürmektedir.