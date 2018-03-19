Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor İpek elendi mi? TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da dokunulmazlık oyunu oynandı. Oyunu gönüllüler takımı kazandı. Gönüllüler takımında İpek Yaşar'ın da adı çıktı. Peki İpek Yaşar elendi mi? Survivor'da performansı ile dikkat çeken İpek Yaşar kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor'da elenen isim, Survivor sms sonuçları ve Survivor İpek hakkında merak edilenler burada.

SURVİVOR İPEK ELENDİ Mİ?

Eleme adayı olarak belirlenen İpek Yaşar, Survivor 2018’e yakın bir zaman önce diskalifiye olan Gamze Aksu’nun yerine katılmıştı. daya yeni adapte olan yarışmacı İpek Yaşar şimdiye kadar parkurlarda başarılı bir performans sergileyemedi. İşte Survivor eleme adayı olan İpek Yaşar kimdir, kaç yaşında?

Survivor İpek kaza geçirdi | Survivor İpek Yaşar kimdir, son durum nasıl? Survivor İpek kaza geçirdi. Oyun esnasında yüzü yere çarpan İpek Yaşar'ın son durumu nasıl? Survivor İpek iyi mi, ne oldu? İşte İpek Yaşar hakkında merak edilenler

SURVİVOR İPEK YAŞAR KİMDİR?

İpek Yaşar 27 yaşındadır. Hukuk Fakültesi mezunudur. Aynı zamanda Galatasaray A Takımı'nda forma giymiş milli su topu oyuncusudur. Aynı zamanda atlet olan İpek, crossfit hocalığı yapıyor. CrossFit sporcusu olan İpek Yaşar Hukuk Fakültesini bitirmiştir. Daha sonra yüksek lisans yapan İpek Yaşar başarılı bir avukat adayıdır.



Crossfit Balaban'da koç olarak çalışan İpek Yaşar aynı zamanda Galatasaray su sporu takımında da uluslar arası bir oyuncudur. İpek Yaşar spor kariyeri ile ön planda olmayı çok sevmektedir.