Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran’da düşerek 11 kişiye mezar olan uçağın kaptan pilotu Beril Gebeş’in cesedine kazanın üzerinden 8 gün geçmesine rağmen halen ulaşılamadı. Kaptan pilotun akıbeti hakkında somut bir bilgi bulunmayınca farklı senaryolar konuşulmaya başlandı.

Cenazeler Türkiye’den gönderilen Casa tipi uçakla İstanbul’a getirilirken pilot Gebeş’in babası gelen uçakta kızının cenazesinin olup olmadığını sordu ancak indirilen cenazeler arasında kızına ait cenaze yoktu.

HİÇ BİR BULGU BULUNAMADI

Olayın üzerinden 8 gün geçti ancak pilot Beril Gebeş’in cesedine ait tek bir ipucu dahi ortaya çıkmadı.

Kaza sonrası olay yerinde ve çevresinde yapılan incelemelerde Beril Gebeş’e ait hiçbir bulgu elde edilemezken ilk olarak akıllara kaptan pilotun havada kırılan camdan fırlamış olma ihtimali geldi. Beril Gebeş’in uçak henüz havadayken kırılan camdan fırlayarak kaza noktasından çok uzakta farklı bir noktada bulunma ihtimali de değerlendirilirken buna benzer bir olay yıllar önce yaşanmıştı. 1990 yılında 87 yolcusu ile İngiltere’den İspanya’ya giden British Airways’e ait 5390 sefer sayılı Bac one Eleven tipi uçağın uçuş sırasında sol kokpit camı kırılmış, kokpitten dışarı fırlayan pilotu uçuş ekibi ayaklarından yakalayarak uzunca süre sıkıca tutmuştu. Pilotun bacakların uçağın kumandalarına baskı yaptığı için uçağı indirmekte bir hayli zorlanan ikinci pilot, hem uçaktaki yolcuların hem de uçuş ekibinin hayatta kalmasını sağlamıştı.

Uçuş sırasında kokpit camından dışarı fırlama olayı tarihte yaşandığı için bu olasılık diğer senaryolara göre biraz daha öncelik taşıyor.

CESEDİN TAMAMEN ERİDİĞİ İDDİA EDİLİYOR

İran basınında Gebeş’e ilişkin bir diğer iddia ise cesedin tamamen yanmış olma ihtimali üzerinde yoğunlaşıyor. Binlerce metre yüksekten hızla yere düşen uçağın burun kısmında oluşan yüksek ısının kaptan pilotun olduğu bölümde yoğunlaşması sonrası pilot Gebeş’in cesedinin tamamen erimesine yol açtığı konuşulurken DNA için örnek bulunamaması da buna bağlanıyor.

Son olarak düşük bir ihtimal olsa da Beril Gebeş’in o uçağa hiç binmediği şeklinde inandırıcılıktan uzak görünen bir başka senaryo var. O senaryoya göre Beril Gebeş o uçağa hiç binmedi ve şu anda olan biteni izliyor şeklinde. Ancak bu senaryonun gerçekleşme ihtimali imkansıza yakın görünüyor.

Bu arada Beril Gebeş’in akıbetine ilişkin şirketten de herhangi bir bilgi paylaşılmadı. MC Havacılık’ın İran’dan gelecek haberleri beklediği ve şu ana kadar kendilerine herhangi bir bilgi verilmediği öğrenildi.

airporthaber