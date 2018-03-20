Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransız yazar Yasmina Reza’nın “Sanat” adlı oyununda Can Gürzap ve Mutlu Güney ile aynı sahneyi paylaşan Tiyatro ve dizi oyuncusu Cihan Ünal, oyunculuk ve tiyatro sanatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sanatçı 60 yıla yakın bir süredir sahnelerde olduğunu aktararak, henüz 10’lu yaşlarda “Çocuk Saati” adlı radyo programı ve çocuk tiyatrolarıyla sahneye adım attığını söyledi. Oyunculuğun zorluklarına değinen Ünal, “Tiyatroda para yoktur. Bu doğru bir teşhis. Hatta eskiden dizilerde de para yoktu. Mesela ben, 1980’de 4. Murat dizisinde oynadım. İlk önemli dizidir o. Arkasından 1986’da TRT’nin en pahalı dizisi olan ‘Kuruluş-Osmancık’ dizisinde Osman Bey’i oynadım. Cirit atlıları benden daha fazla alıyordu. Son zamanlardaki gençler para bakımından çok şanslı. Ama şöyle bir tehlike var. Aktör olmak başka, para sahibi olmak başka şey. Ticaret yaparak da para kazanılabilir. Ancak aktör olmak istiyorsan para o kadar önemli değildir. Gerçekten tiyatroda para yok ama başka bir şey var. Oraya gönlünüzü koyuyorsunuz ve size başka hazlar veriyor” dedi. Cihan Ünal, son yıllarda büyük ilgi gören dönem dizilerine de değinerek, “Keşke bugünkü imkânlar ve çalışma rahatlığı geçmişte olsaydı. Tabii çok yoğun ve saatlerce çalışmanız gerekiyor. Yorgunluk çok büyük ama kamera özellikleri, yönetmen ve ekip de çok önemli. O zaman maalesef biraz derme çatma ve toplama oluyordu her şey. Şimdi artık meslek sahibi yönetmenler, ışıkçılar var. O dönemde alaylıydı. Aslında sinemanın geri kalmasının sebebi, Yeşilçam anlayışıdır” şeklinde konuştu.