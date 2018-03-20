Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Grup üyeleri, sahne öncesi kuliste hatıra fotoğrafı çektirerek sosyal medya paylaştı. Konsere katılan müzikseverler coşturucu müzik atmosferiyle unutamayacakları bir gece yaşadı. Most Production UK tarafından organize edilen konser, Doğu Londra’da milenyum yılı sebebiyle inşa edilen “DOME” içinde yer alan Indigo O2 Konser Salonunda gerçekleştirildi. MFÖ, iki bölüm hâlinde verdiği konseri, eski parçalarla yeni albümleri “Kendi Kendine”den de parçalar seslendirerek bitirdi.